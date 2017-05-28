Макрон заявил, что с уважением относится к России

ПАРИЖ, 28 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Эмманюэль Макрон заявил перед визитом во Францию российского президента Владимира Путина, что с уважением относится к России.

"Я с уважением отношусь к России. Я пригласил Владимира Путина приехать во Францию с визитом в рамках дипломатических отношений между нашими странами, насчитывающими уже 300 лет", - сказал Макрон в интервью еженедельной газете Journal Du Dimanche. Он подчеркнул: "У меня будет требовательный диалог с Владимиром Путиным, в ходе которого будут затронуты все необходимые для рассмотрения проблемы".

Отвечая на вопрос о жестком рукопожатии, которым Макрон обменялся на саммите "Большой семерки" в Италии с лидером США Дональдом Трампом, французский президент отметил, что "это было не случайно, это был момент истины". "Следовало продемонстрировать, что мы не намерены идти даже на символические, мелкие уступки, но в то же время не хотим устраивать вокруг этого шумихи в СМИ", - сказал французский президент. По данным Journal Du Dimanche, от рукопожатия с Трампом у Макрона "даже побелели пальцы".

"Дональд Трамп, президент Турции и президент России - все они придерживаются политики силы, но это меня не пугает. Я не верю в дипломатию публичной перебранки, я верю в двусторонние диалоги. Но в ходе таких диалогов я не уступаю наших позиций: именно так следует заставлять уважать себя", - подчеркнул Макрон.

Комментируя переговоры с Трампом, французский лидер отметил, что тот "продемонстрировал желание понимать и внимательно слушать собеседника". "Он гораздо более открытый политик, чем принято думать, он любит прямые контакты и способен вносить изменения в свою позицию. Учитывая особенности его действий и поведения, я считаю, что могу создать с ним отношения, основанные на сердечности", - сказал президент Франции.

Отвечая на вопрос о мерах по обеспечению безопасности на Западе, Макрон подчеркнул: "Мы находимся в условиях террористической угрозы, нам известно, что наши противники пытаются воспользоваться уязвимостью больших демократических стран. Именно поэтому очень важно, чтобы НАТО и "Большая семерка" смогли достичь консенсуса, тем более учитывая, что союзники уже в течение нескольких месяцев подчас демонстрируют различия в подходе к этой проблеме".