Ким Чен Ын распорядился развернуть в КНДР новую систему ПВО корейского образца

ПХЕНЬЯН, 28 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Ким Чен Ын присутствовал на испытании новой управляемой системы противовоздушной обороны, созданной специалистами национальной Академии военных наук. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство ЦТАК.

По словам лидера КНДР, им удалось "устранить ряд технических дефектов, обнаруженных во время проведенного в прошлом году теста аналогичной системы". В результате, отметил председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета страны, повысилась "эффективность обнаружения и поражения воздушных целей".

Ким Чен Ын распорядился "приступить к массовому производству и развертыванию таких систем в стране, в том числе в лесных массивах".

Глава государства, возглавляющий вооруженные силы КНДР в звании маршала, дал новые указания о стратегии развития современных средств ПВО корейского образца, отмечает ЦТАК.

Ким Чен Ына сопровождала большая группа военных деятелей, в том числе начальник Главного политического управления Корейской народной армии Хван Бён Со.

В 2015 году высший руководитель КНДР распорядился принять меры "по созданию новых типов ракет противовоздушной обороны, отвечающих требованиям современной войны, чтобы обеспечить надежную защиту от любых авиаударов противника". По мнению Ким Чен Ына, одна из главных задач заключается "в повышении точности попадания ракет".

"Необходимо вывести систему национальных средств ПВО на новый стратегический уровень", - подчеркнул верховный главнокомандующий.