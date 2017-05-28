СМИ: в результате удара ВВС Турции на севере Ирака погибли 13 членов РПК

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ВВС Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) в районе Авашин-Басьян на севере Ирака. Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции, в результате авиаударов погибли 13 членов этой организации.
По информации агентства, удары были нанесены в период между 08:45 и 09:05 по местному времени (совпадает с московским). Кроме того, были разрушены семь объектов РПК.