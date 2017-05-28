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Макрон: Трамп не будет менять мировые правила

Международная панорама
28 мая, 11:15 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По мнению президента Франции, американский лидер может пересмотреть двусторонние соглашения, "но многосторонние будет уважать"

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РИМ, 28 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент США Дональд Трамп не будет подрывать мировые правила по свободной торговле. Такое мнение высказал в беседе с журналистами после завершения саммита Группы семи в Таормине французский лидер Эмманюэль Макрон. Его высказывания приводит в воскресенье газета Corriere della Sera.

"Трамп не будет подрывать мировые правила, даже в области свободной торговли. Он может пересмотреть какие-то двусторонние соглашения, но многосторонние будет уважать. Правила ВТО не обсуждаются", - добавил Макрон.

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"Трамп - сильная, решительная личность. Но в то же время он открыт и прагматичен. Настоящий реалист, способный слушать и прямо говорить", - поделился французский президент, выразив готовность работать с американским лидером.

Макрон сообщил, что предупредил Трампа, что отказ от участия в Парижском соглашении по климату стал бы ударом по престижу США и интересам страны. "На нас лежит огромная ответственность, и, я надеюсь, Трамп не совершит этой ошибки и подтвердит взятые его страной обязательства, возможно, выполняя их в своем темпе", - сказал Макрон.

Он убежден, что "Трамп не подорвет мировых правил". "Вы помните, что во время избирательной кампании он заявлял о готовности выйти из НАТО, не признавал многополярность, хотел отказаться от торговых соглашений. В итоге поехал в Брюссель в штаб-квартиру НАТО, потом принял участие в саммите "семерки", - напомнил французский президент.

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Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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