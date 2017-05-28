Макрон: Трамп не будет менять мировые правила

Виталий Кличко считает, что дал брату неверный совет после шестого раунда боя с ДжошуаСпорт 28 мая, 11:49
Самедов: Роналду является топ-футболистом, но Месси больше играет на командуСпорт 28 мая, 11:29
Боксер Чудинов не стал проходить медобследование после поражения от ГроувзаСпорт 28 мая, 11:11
Самедов: сборная России по футболу должна заставить болельщиков поверить в нееСпорт 28 мая, 10:51
Повышенные меры безопасности приняты на Roland GarrosСпорт 28 мая, 10:36
Президент ПСЖ: главный тренер Унаи Эмери точно останется в клубеСпорт 28 мая, 10:34
Шарапова опустилась на 178-е место в рейтинге WTAСпорт 28 мая, 10:05
Источник: самолет МС-21 совершил первый пробный полет в ИркутскеЭкономика и бизнес 28 мая, 9:56
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21Экономика и бизнес 28 мая, 9:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 28 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент США Дональд Трамп не будет подрывать мировые правила по свободной торговле. Такое мнение высказал в беседе с журналистами после завершения саммита Группы семи в Таормине французский лидер Эмманюэль Макрон. Его высказывания приводит в воскресенье газета Corriere della Sera.
"Трамп не будет подрывать мировые правила, даже в области свободной торговли. Он может пересмотреть какие-то двусторонние соглашения, но многосторонние будет уважать. Правила ВТО не обсуждаются", - добавил Макрон.
"Трамп - сильная, решительная личность. Но в то же время он открыт и прагматичен. Настоящий реалист, способный слушать и прямо говорить", - поделился французский президент, выразив готовность работать с американским лидером.
Макрон сообщил, что предупредил Трампа, что отказ от участия в Парижском соглашении по климату стал бы ударом по престижу США и интересам страны. "На нас лежит огромная ответственность, и, я надеюсь, Трамп не совершит этой ошибки и подтвердит взятые его страной обязательства, возможно, выполняя их в своем темпе", - сказал Макрон.
Он убежден, что "Трамп не подорвет мировых правил". "Вы помните, что во время избирательной кампании он заявлял о готовности выйти из НАТО, не признавал многополярность, хотел отказаться от торговых соглашений. В итоге поехал в Брюссель в штаб-квартиру НАТО, потом принял участие в саммите "семерки", - напомнил французский президент.