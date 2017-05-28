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СМИ: часть членов группировки, стоящей за терактом в Манчестере, может быть на свободе

Международная панорама
28 мая, 13:22 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде

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ЛОНДОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Часть членов террористической группировки, стоящей за взрывом в Манчестере, может до сих пор оставаться на свободе. Об этом заявила в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си глава британского МВД Эмбер Радд.

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Отвечая на вопрос, можно ли утверждать, что многие члены этой группировки все еще свободно передвигаются по стране, министр сказала: "Потенциально. Сейчас продолжается операция, 11 человек заключены под стражу, операция развивается полным ходом. До тех пор пока операция не будет завершена, мы не можем быть полностью уверены в том, что дело закрыто".

Радд сообщила, что МВД достигла прогресса в вопросе о том, чтобы побудить IT-компании отказаться от распространения зашифрованной информации в мессенджерах. Внимание к IT-компаниям, в частности к WhatsApp, объясняется прежде всего тем, что исполнитель лондонского теракта 22 марта Халид Масуд (задавивший насмерть четырех пешеходов на Вестминстерском мосту и убивший ножом полицейского возле здания британского парламента), согласно попавшим в прессу сообщениям, пользовался WhatsApp за 2 минуты до наезда на пешеходов.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, 22-летним Салманом Абеди, стали 22 человека, 75 получили ранения. По некоторым данным, Абеди входил в состав североафриканской террористической группировки, базирующейся в Манчестере.

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