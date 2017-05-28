Президент Франции объявил об освобождении французского заложника в ДРК

Высадка саженцев вишни, приуроченная к Кубку конфедераций, прошла в ЛужникахСпорт 28 мая, 14:57
Колобков: лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в РоссииСпорт 28 мая, 14:31
Российская четверка завоевала золото на ЧЕ по академической гребле в ЧехииСпорт 28 мая, 14:27
Колобков: стадион в Лужниках после реконструкции к ЧМ-2018 стал суперсовременнымСпорт 28 мая, 14:23
Теннисистка Квитова одержала победу в первом матче после ножевого раненияСпорт 28 мая, 14:15
Агент: главный тренер "Зенита" Луческу не намерен покидать командуСпорт 28 мая, 13:57
Анюшина в паре со Степановой завоевала вторую медаль на этапе КМ по гребле на байдаркахСпорт 28 мая, 13:23
Сборная России по футболу провела тренировку в АвстрииСпорт 28 мая, 13:11
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режимеЭкономика и бизнес 28 мая, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 28 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французский гражданин, похищенный неизвестными в начале марта этого года в Демократической Республике Конго (ДРК), освобожден. Об этом, как сообщил Елисейский дворец, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Президент Французской Республики приветствует освобождение соотечественника, похищенного 1 марта на востоке ДРК. Президент благодарит всех, причастных к этим действиям по освобождению, в особенности власти ДРК, за приложенные ими усилия и эффективность их действий", - говорится в заявлении Елисейского дворца.
Французский гражданин был похищен вооруженными людьми в городе Саламабила (восток ДРК) и взят в заложники. Вместе с ним были похищены еще четыре человека - один гражданин Танзании и трое конголезцев. Все они работали на канадскую золотодобывающую корпорацию Banro.