Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Франции объявил об освобождении французского заложника в ДРК

Международная панорама
28 мая, 13:38 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Французский гражданин был похищен вооруженными людьми в городе Саламабила и взят в заложники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 28 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французский гражданин, похищенный неизвестными в начале марта этого года в Демократической Республике Конго (ДРК), освобожден. Об этом, как сообщил Елисейский дворец, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Президент Французской Республики приветствует освобождение соотечественника, похищенного 1 марта на востоке ДРК. Президент благодарит всех, причастных к этим действиям по освобождению, в особенности власти ДРК, за приложенные ими усилия и эффективность их действий", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Французский гражданин был похищен вооруженными людьми в городе Саламабила (восток ДРК) и взят в заложники. Вместе с ним были похищены еще четыре человека - один гражданин Танзании и трое конголезцев. Все они работали на канадскую золотодобывающую корпорацию Banro.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
3
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
4
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
5
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
6
Макрон заявил, что с уважением относится к России
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама