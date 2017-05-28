СМИ: не менее 20 мирных жителей погибли при ударах ВВС коалиции во главе с США в Сирии

Высадка саженцев вишни, приуроченная к Кубку конфедераций, прошла в ЛужникахСпорт 28 мая, 14:57
Колобков: лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в РоссииСпорт 28 мая, 14:31
Российская четверка завоевала золото на ЧЕ по академической гребле в ЧехииСпорт 28 мая, 14:27
Колобков: стадион в Лужниках после реконструкции к ЧМ-2018 стал суперсовременнымСпорт 28 мая, 14:23
Теннисистка Квитова одержала победу в первом матче после ножевого раненияСпорт 28 мая, 14:15
Агент: главный тренер "Зенита" Луческу не намерен покидать командуСпорт 28 мая, 13:57
Анюшина в паре со Степановой завоевала вторую медаль на этапе КМ по гребле на байдаркахСпорт 28 мая, 13:23
Сборная России по футболу провела тренировку в АвстрииСпорт 28 мая, 13:11
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режимеЭкономика и бизнес 28 мая, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 20 мирных жителей погибли, еще семь получили ранения в результате ударов ВВС международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источники.
По его информации, инцидент произошел вчера вечером в 8 км к югу от города Ракки между населенными пунктами Эр- Ратла и Эль-Касара. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
ВВС США оказывают поддержку формированиям вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которые 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата".