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На фоне разногласий в G7 Меркель призвала Европу проявлять больше ответственности

Международная панорама
28 мая, 16:21 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Канцлер Германии подчеркнула, что союз должен полагаться только на себя

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БЕРЛИН, 28 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что на фоне раскола в рядах стран - членов G7 Европа должна полагаться только на себя. Об этом она заявила в Мюнхене на совместном мероприятии с главой Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером.

"Уже прошли те времена, когда мы могли друг на друга полностью положиться, я испытала это в последние дни, - приводит цитату Меркель агентство DPA. - И поэтому я могу просто сказать, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки".

Местные СМИ, в частности онлайн-версии газет Welt и Bild, трактовали эти высказывания Меркель так, будто канцлер больше не считает США надежным партнером.

Саммит "семерки" проходил 26-27 мая в Италии. Он ознаменовался разногласиями между шестью участниками этого клуба с одной стороны и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом с другой по ряду тем: от Парижского соглашения по климату до вопроса беженцев.

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Германия
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Меркель, Ангела
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