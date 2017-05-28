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В Латвии задержаны двое разыскиваемых в США за киберпреступления

Международная панорама
28 мая, 18:01 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

При этом полиция не предоставляет более подробной информации по этому делу

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РИГА, 28 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Государственная полиция (ГП) Латвии в сотрудничестве с американскими коллегами задержала двух мужчин, в отношении которых в США ведется расследование по делу о совершении киберпреступлений. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на представителя ГП страны Илзе Юревицу.

"Оба подозреваемых задержаны в Латвии в тесном сотрудничестве с американскими коллегами", - отметила она.

По ее словам, в интересах следствия ГП не предоставляет более подробной информации по этому делу. В свою очередь прокуратура занимается вопросом выдачи задержанных США.

Это не первый случай, когда латвийцы обвинялись в совершении киберпреступлений в США. В 2012 году в республике был арестован, а в 2015 году экстрадирован в США гражданин Латвии Денис Чаловский, который обвинялся в участии в разработке и распространении компьютерного вируса Gozi, поразившего более 1 млн компьютеров по всему миру. Он был приговорен судом в США к более 20 месяцам тюрьмы. Он понес наказание и вернулся на родину.

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