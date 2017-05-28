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Главы МИД России и Египта обсудят в Каире пути продвижения двустороннего сотрудничества

Международная панорама
28 мая, 18:09 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Сергей Лавров и Самех Шукри обсудят региональные проблемы, включая сирийский и иракский кризисы, а также ситуацию в Ливии и Йемене

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КАИР, 28 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Пути продвижения двустороннего сотрудничества между Москвой и Каиром станут главными темами переговоров глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Самеха Шукри в Каире. Об этом сообщил официальный представитель египетского министерства иностранных дел Ахмед Абу Зейд в преддверии запланированных на понедельник переговоров в формате "два плюс два" между главами внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

"Министры рассмотрят пути укрепления двусторонних отношений между странами во всех областях, в том числе политической и экономической, а также в сферах культуры и туризма", - отмечается в заявлении МИД Египта.

Стороны обсудят региональные проблемы, включая сирийский и иракский кризисы, а также ситуацию в Ливии и Йемене; Каир и Москва планируют сверить позиции в отношении этих проблемных вопросов. "Будет также обсуждаться проблема терроризма в свете последних террористических актов, совершенных в Египте и ряде европейских городов", - сказал Абу Зейд.

В египетском МИД напомнили, что "стратегический диалог" между двумя странами в формате "два плюс два" был впервые запущен в ноябре 2013 года в Каире. В феврале 2014 года в Москве прошли два заседания. Аналогичный диалог на двусторонней основе между министерствами иностранных дел и обороны Россия также поддерживает с Великобританией, Италией, США, Францией и Японией.

"Египет стал шестым и единственным арабским государством, с которой реализована такая формула диалога, что свидетельствует о стратегическом значении для российской внешней политики нашей страны, которая является политическим центром тяжести в регионе", - подчеркнул Абу Зейд.

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