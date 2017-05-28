Задержан новый подозреваемый по делу о теракте в Манчестере

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ЛОНДОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Антитеррористическое подразделение полиции графства Большой Манчестер задержало нового подозреваемого в причастности к теракту на "Манчестер-Арене". Как указывается на странице полиции в Twitter, операция по поимке проходила в районе стадиона "Олд Траффорд".
Latest update. pic.twitter.com/Q1EvKmVOPB— G M Police (@gmpolice) 28 May 2017
По информации правоохранительных органов, задержанному мужчине 25 лет. Сейчас полиция проводит обыски по одному из адресов в городской зоне Мосс-Сайд в южной части Манчестера. Жители этого района ранее сообщили прессе о взрыве. Однако позже выяснилось, что это стражи порядка таким образом взламывали дверь.
Полиция Большого Манчестера сообщила, что после задержания число арестов по делу о теракте достигло 14, а количество содержащихся под стражей людей - 12. Двое человек, задержанных ранее. были отпущены полицией без предъявления им обвинений.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, 22-летним Салманом Абеди, стали 22 человека, 75 получили ранения. Согласно последним данным, 66 человек остаются в больницах, 23 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.
Глава британского МВД Эмбер Радд не исключила в интервью "Би-би-си", что часть членов террористической группировки, стоящей за взрывом в Манчестере, все еще может оставаться на свободе.