Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержан новый подозреваемый по делу о теракте в Манчестере

Международная панорама
28 мая, 18:19 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Всего уже задержано 14 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/Nigel Roddis

ЛОНДОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Антитеррористическое подразделение полиции графства Большой Манчестер задержало нового подозреваемого в причастности к теракту на "Манчестер-Арене". Как указывается на странице полиции в Twitter, операция по поимке проходила в районе стадиона "Олд Траффорд".

По информации правоохранительных органов, задержанному мужчине 25 лет. Сейчас полиция проводит обыски по одному из адресов в городской зоне Мосс-Сайд в южной части Манчестера. Жители этого района ранее сообщили прессе о взрыве. Однако позже выяснилось, что это стражи порядка таким образом взламывали дверь.

Галерея
18 фото

Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"

Полиция Большого Манчестера сообщила, что после задержания число арестов по делу о теракте достигло 14, а количество содержащихся под стражей людей - 12. Двое человек, задержанных ранее. были отпущены полицией без предъявления им обвинений.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, 22-летним Салманом Абеди, стали 22 человека, 75 получили ранения. Согласно последним данным, 66 человек остаются в больницах, 23 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Глава британского МВД Эмбер Радд не исключила в интервью "Би-би-си", что часть членов террористической группировки, стоящей за взрывом в Манчестере, все еще может оставаться на свободе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
На фоне разногласий в G7 Меркель призвала Европу проявлять больше ответственности
3
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
4
В окружении Хворостовского опровергли информацию о его госпитализации
5
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
6
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
7
СМИ: на юге Турции микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП
Темы дня
Загрузка...
Реклама