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Полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

Международная панорама
28 мая, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

На данный момент по делу о теракте задержаны 15 человек, двух из них были отпустили без предъявления обвинений

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полиция графства Большой Манчестер задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту на "Манчестер-Арене". Как сообщается на странице полиции в Twitter, 19-летний мужчина был задержан после обысков в районе Гортон.

Ранее антитеррористическое подразделение полиции графства Большой Манчестер задержало 25-летнего мужчину. По сообщению полиции, на данный момент по делу о теракте были задержаны 15 человек, двое из них были отпущены без предъявления обвинений.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника, 22 мая, на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником - 22-летним британцем ливийского происхождения Салманом Абеди, стали 22 человека, 75 получили ранения.

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