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ВС Южной Кореи сообщили об испытании КНДР ракеты

Международная панорама
29 мая, 0:45 дата обновления: 29 мая, 1:01 UTC+3

Ее тип неизвестен, но, предположительно, это баллистическая ракета

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Lee Jin-man

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. КНДР произвела очередные испытания ракеты. Ее тип неизвестен, но, предположительно, это баллистическая ракета. Об этом сообщили ВС Южной Кореи, передало агентство Yonhap.

По его информации, запуск был произведен из района северокорейского города Вонсан в восточном направлении. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 450 км в сторону Японского моря. 

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил об экстренном созыве Совета по национальной безопасности.

Запущенная ракета, предположительно, приземлилась в районе особой экономической зоны Японии, сообщает Reuters со ссылкой на генсека японского кабинета министров Ёсихидэ Сугу. 

"Ракета, судя по всему, упала в исключительной экономической зоне нашей страны. На данный момент никакой информации об ущербе воздушным или морским судам не поступало, - подчеркнул он. - Этот запуск - прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, и мы заявляем Северной Корее решительный протест".

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