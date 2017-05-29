Трамп проинформирован о ракетном запуске КНДР

ВАШИНГТОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп проинформирован о сообщениях касательно ракетного запуска, осуществленного КНДР. Об этом журналистам сообщил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме.

"Правительство Соединенных Штатов в курсе ситуации. Президент проинформирован", - сказал он, не предоставив больше никаких подробностей.

КНДР, согласно поступившему в ТАСС заявлению Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, "запустила неопознанный снаряд с полигона, находящегося в непосредственной близости от города Вонсан в провинции Канвондо". "О запуске было незамедлительно доложено президенту (Южной Кореи) Мун Чжэ Ину, он приказал созвать встречу Совета национальной безопасности", - говорится в тексте.