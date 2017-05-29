СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты по кибербезопасности установили, что создателями вируса-вымогателя WannaСry могут быть выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, эксперты американской компании Flashpoint провели лингвистический анализ кода вируса, показавший, что его создатель является носителем южного диалекта китайского языка. Один из использованных в первичном коде терминов характерен для южных областей Китая, а также Гонконга, Тайваня и Сингапура, отмечают исследователи. Им также удалось установить, что изначально код был написан на китайском языке, а затем переведен на английский.

Ранее американская компания Symantec, занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения, заявляла, что к созданию вируса WannaCry могут быть причастны северокорейские хакеры.

12 мая неизвестные хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали от каждой жертвы заплатить по $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.