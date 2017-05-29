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СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry

Международная панорама
29 мая, 2:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

По данным специалистов, вирус-вымогатель могли создать выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура

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© AP Photo/Mark Schiefelbein

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты по кибербезопасности установили, что создателями вируса-вымогателя WannaСry могут быть выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

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По ее данным, эксперты американской компании Flashpoint провели лингвистический анализ кода вируса, показавший, что его создатель является носителем южного диалекта китайского языка. Один из использованных в первичном коде терминов характерен для южных областей Китая, а также Гонконга, Тайваня и Сингапура, отмечают исследователи. Им также удалось установить, что изначально код был написан на китайском языке, а затем переведен на английский.

Ранее американская компания Symantec, занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения, заявляла, что к созданию вируса WannaCry могут быть причастны северокорейские хакеры.

12 мая неизвестные хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали от каждой жертвы заплатить по $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

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