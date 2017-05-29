Бывший премьер Греции Константинос Мицотакис скончался на 99 году жизни

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АФИНЫ, 29 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Бывший премьер-министр Греции и отец нынешнего главы основной оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса Константинос Мицотакис скончался на 99 году жизни. Об этом сообщило Афинское информационное агентство.
"Сегодня в 01:00 по местному времени (совпадает с московским) умер Константинос Мицотакис, в окружении людей, которые любили его", - говорится в сообщении семьи экс-премьера.
Мицотакис родился в городе Ханья на Крите. Он являлся племянником выдающегося политика, многократного премьер-министра Элефтериоса Венизелоса и отцом нынешнего главы основной оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса.
Константинос Мицотакис создал в 1977 году Партию новых либералов, в 1978 году вместе с членами своей партии вступил в ряды "Новой демократии" (НД), а позднее возглавил НД. Был премьер-министром Греции с 1990 по 1993 год. После поражения на выборах 1993 года покинул пост руководителя "Новой демократии", став почетным председателем этой партии.