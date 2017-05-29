ВС Южной Кореи: запущенная КНДР ракета относится к типу Scud

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СЕУЛ, 29 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР произвела запуск ракеты типа Scud. Об этом сообщил в понедельник Комитет начальников штабов Республики Корея (РК).
"Пуск ракеты, относящейся, предположительно, к типу Scud малой дальности, был произведен сегодня из района города Вонсан провинции Канвондо в 05:39 (23:39 мск), - отмечается в сообщении. - Дальность полета составила примерно 450 км".
О ракетном пуске было немедленно доложено президенту РК Мун Чжэ Ину, который распорядился провести экстренное заседание Совета национальной безопасности.
В распространенном южнокорейским МИД заявлении говорится, что Республика Корея осуждает проведенный КНДР ракетный запуск. "Этот шаг является очевидным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и представляет серьезную угрозу для мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире", - отмечает внешнеполитическое ведомство.
"Правительство РК не будет терпеть новые северокорейские провокации и предпримет жесткие ответные действия", - говорится в документе. МИД также призвал КНДР "немедленно прекратить провокации и как можно скорее начать движение по дороге денуклеаризации".