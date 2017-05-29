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СМИ: США и Япония проведут встречу глав дипломатических и военных ведомств в июле

Международная панорама
29 мая, 4:22 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

В первую очередь планируется обсудить проблемы ПРО и ситуацию КНДР, сообщает Kyodo со ссылкой на осведомленные источники

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ТОКИО, 29 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. США и Япония намерены провести в середине июля в Вашингтоне встречу глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два" для обсуждения в первую очередь проблем ПРО и ситуации вокруг КНДР. Соответствующее согласование уже ведется, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

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Американо-японская встреча в формате "два плюс два" состоится впервые с апреля 2015 года.

На встрече с участием госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и их японских коллег Фумио Кисиды и Томоми Инады в центре внимания будут непрекращающиеся запуски баллистических ракет в КНДР и перспективы ее нового, уже шестого ядерного испытания. В этом контексте предполагается обсудить методы усиления международного давления на Пхеньян. Представители Вашингтона и Токио договорятся также о новых шагах по укреплению системы противоракетной обороны на Дальнем Востоке, включая возможное развертывание в Японии американских комплексов ПРО Aegis Ashore.

Важной темой обсуждения, указывает агентство, станет также противодействие Пекину в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Токио ждет в связи с этим от Вашингтона нового подтверждения того, что действие двустороннего договора безопасности распространяется и на контролируемые Японией острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует КНР.

Договоренность о скорейшем проведении встречи в формате "два плюс два" была достигнута, как сообщается, на встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Япония Синдзо Абэ 26 мая в Италии.

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