СМИ: США и Япония проведут встречу глав дипломатических и военных ведомств в июле

СМИ: авианосец Carl Vinson вернется из Южной Кореи в СШАМеждународная панорама 29 мая, 4:33
ВС Южной Кореи: запущенная КНДР ракета относится к типу ScudМеждународная панорама 29 мая, 4:07
Боец UFC Густафссон сделал предложение девушке после победы нокаутом над ТейшейройСпорт 29 мая, 4:05
CNN: хакеры украли банковские данные посетителей сети американских закусочных ChipotleПроисшествия 29 мая, 4:05
Трамп заявил, что его налоговая реформа реализуется с опережением графикаЭкономика и бизнес 29 мая, 3:45
Восточный военный округ получил первую в 2017 году партию "Терминаторов"Армия и ОПК 29 мая, 3:35
Митинг-концерт в Рио-де-Жанейро собрал тысячи человек, выступивших за отставку президентаМеждународная панорама 29 мая, 2:54
Квалификация Уимблдона с участием Шараповой будет впервые показана по ТВ по всей ЕвропеСпорт 29 мая, 2:32
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCryМеждународная панорама 29 мая, 2:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 29 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. США и Япония намерены провести в середине июля в Вашингтоне встречу глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два" для обсуждения в первую очередь проблем ПРО и ситуации вокруг КНДР. Соответствующее согласование уже ведется, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.
Американо-японская встреча в формате "два плюс два" состоится впервые с апреля 2015 года.
На встрече с участием госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и их японских коллег Фумио Кисиды и Томоми Инады в центре внимания будут непрекращающиеся запуски баллистических ракет в КНДР и перспективы ее нового, уже шестого ядерного испытания. В этом контексте предполагается обсудить методы усиления международного давления на Пхеньян. Представители Вашингтона и Токио договорятся также о новых шагах по укреплению системы противоракетной обороны на Дальнем Востоке, включая возможное развертывание в Японии американских комплексов ПРО Aegis Ashore.
Важной темой обсуждения, указывает агентство, станет также противодействие Пекину в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Токио ждет в связи с этим от Вашингтона нового подтверждения того, что действие двустороннего договора безопасности распространяется и на контролируемые Японией острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует КНР.
Договоренность о скорейшем проведении встречи в формате "два плюс два" была достигнута, как сообщается, на встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Япония Синдзо Абэ 26 мая в Италии.