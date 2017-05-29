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СМИ: авианосец Carl Vinson вернется из Южной Кореи в США

Международная панорама
29 мая, 4:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что США собираются отправить в западную часть Тихого океана авианосец Nimitz

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USS Carl Vinson

USS Carl Vinson

© EPA/MC2 Z.A. LANDERS

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Американский атомный авианосец Carl Vinson покинет восточное побережье Южной Кореи на этой неделе и вернется в Сан-Диего, совершив остановку на Гавайских островах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Joong Ang Ilbo.

Ранее сообщалось о намерении США направить в западную часть Тихого океана третий авианосец Nimitz в дополнение к уже находящимся в этом регионе авианосцам Ronald Reagan и Carl Vinson.

Carl Vinson и корабли сопровождения прибыли в район Корейского полуострова в апреле этого года для проведения маневров с союзниками и оказания дополнительного давления на КНДР.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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