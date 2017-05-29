Спецпосланник президента Южной Кореи ознакомил лидера страны с итогами поездки в Россию

Дождь, местами гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве и областиМосква 29 мая, 6:07
Российский хоккеист Сергачев в составе "Виндзора" стал обладателем Мемориального кубкаСпорт 29 мая, 5:44
Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 кмМеждународная панорама 29 мая, 5:41
"Известия": в РФ разрабатывается проект закона о деятельности психологовОбщество 29 мая, 4:51
СМИ: авианосец Carl Vinson вернется из Южной Кореи в СШАМеждународная панорама 29 мая, 4:33
ВС Южной Кореи: запущенная КНДР ракета относится к типу ScudМеждународная панорама 29 мая, 4:07
Боец UFC Густафссон сделал предложение девушке после победы нокаутом над ТейшейройСпорт 29 мая, 4:05
CNN: хакеры украли банковские данные посетителей сети американских закусочных ChipotleПроисшествия 29 мая, 4:05
Трамп заявил, что его налоговая реформа реализуется с опережением графикаЭкономика и бизнес 29 мая, 3:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 29 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел встречу со специальными посланниками по итогам их визита в Россию и ЕС. Об этом сообщает агентство Yonhap.
"Во встрече, состоявшейся в сеульской резиденции президента, в частности, принял участие представитель Демократической партии "Тобуро" Сон Ён Гиль, который недавно вернулся из поездки в Москву, где он передал послание Мун Чжэ Ина Владимиру Путину", - отмечается в сообщении.
По данным агентства, в ходе совещания Сон Ён Гиль проинформировал Мун Чжэ Ина о деталях поездки в Россию и встречи с ее лидером, а также передал главе государства ответное послание от Путина.
Как ранее сообщил Сон Ён Гиль в интервью ТАСС, в ходе визита в Москву он постарался дать российскому руководству четкое представление о новых ориентирах правительства Республики Корея. "Были затронуты вопросы о возможных совместных усилиях по решению северокорейской ядерной проблемы и перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений", - сказал он.
Встреча Сон Ён Гиля с президентом РФ состоялась 24 мая.
Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. Выборы прошли досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре бывшему лидеру государства Пак Кын Хе импичмент и окончательно отстранил ее от власти.