Спецпосланник президента Южной Кореи ознакомил лидера страны с итогами поездки в Россию

СЕУЛ, 29 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел встречу со специальными посланниками по итогам их визита в Россию и ЕС. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Во встрече, состоявшейся в сеульской резиденции президента, в частности, принял участие представитель Демократической партии "Тобуро" Сон Ён Гиль, который недавно вернулся из поездки в Москву, где он передал послание Мун Чжэ Ина Владимиру Путину", - отмечается в сообщении.

По данным агентства, в ходе совещания Сон Ён Гиль проинформировал Мун Чжэ Ина о деталях поездки в Россию и встречи с ее лидером, а также передал главе государства ответное послание от Путина.

Как ранее сообщил Сон Ён Гиль в интервью ТАСС, в ходе визита в Москву он постарался дать российскому руководству четкое представление о новых ориентирах правительства Республики Корея. "Были затронуты вопросы о возможных совместных усилиях по решению северокорейской ядерной проблемы и перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений", - сказал он.

Встреча Сон Ён Гиля с президентом РФ состоялась 24 мая.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. Выборы прошли досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре бывшему лидеру государства Пак Кын Хе импичмент и окончательно отстранил ее от власти.