Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 км

ТОКИО, 29 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. КНДР запустила сегодня ракету из семейства Scud, которая в высшей точке траектории поднялась всего на 100 км. Об этом сообщила на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Томоми Инада.

"Исходя из дальности полета и прочих показателей, мы делаем вывод, что это была ракета категории Scud", - сказала министр. Траектория полета была довольно низкой с максимальной высотой около 100 км. "Полет был стандартным, в нем не было ничего необычного", - отметила Инада.

"Скорее всего, это была проверка технических характеристик, какие-либо учения или форма протеста против международного давления на Северную Корею", - заявила глава японского военного ведомства. По данным минобороны Южной Кореи, ракета пролетела примерно 450 км.

Ранее о том, что запущенная ракета относится к семейству Scud, заявлял Комитет начальников штабов Республики Корея.

Имеющиеся у КНДР ракеты различных модификаций под принятым на Западе общим условным наименованием Scud - это модернизированные варианты советской ракеты Р-17, разработанной в конце 50-х годов прошлого века и принятой на вооружение советской армией в 1962 году. По мнению западных экспертов, образцы этой системы КНДР могла получить из одной из стран Ближнего Востока.

14 мая КНДР испытала ракету нового типа, которая поднялась под большим углом на высоту более двух тысяч километров, что свидетельствует о большой дальности ее полета. Ее оценивают в 4-4,5 тыс. км.