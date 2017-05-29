Комитет КНДР: ситуация на Корейском полуострове оказалась крайне взрывоопасной

ПХЕНЬЯН, 29 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Соединенные Штаты впервые проведут в июне в районе Корейского полуострова маневры с участием сразу двух авианосцев Carl Vinson и Ronald Reagan. Об этом говорится в заявлении представителя Национального комитета в защиту мира КНДР, опубликованном в центральной газете "Нодон синмун".

Такие провокационные действия, отмечается в нем, свидетельствуют о том, что "стремление Вашингтона и южнокорейского марионеточного режима развязать войну против народной республикой достигли максимального уровня". "Ситуация на Корейском полуострове оказалась крайне взрывоопасной", - подчеркивается в заявлении.

В этих условиях, полагают в Пхеньяне, "никто не вправе осуждать естественные меры, принятые КНДР для укрепления национальных ядерных сил сдерживания". Представитель комитета предупредил, что из-за решения Вашингтона провести маневры с привлечением авианосных ударных групп ядерные силы КНДР "будут нацелены в самое сердце противников".

"Армия и народ КНДР полны решимости заставить США, которые десятилетиями совершают невообразимые преступления против корейской нации, понести сокрушительное поражение в результате смертоносных ответных ударов", - указал он.

Ранее сообщалось, что Пентагон проведет в районе Корейского полуострова военно-морские учения, в которых будут задействованы два американских атомных авианосца Ronald Reagan и Carl Vinson.

По сведениям телеканала CNN, Ronald Reagan в настоящее время движется в направлении полуострова, где уже находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят крейсер с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Ticonderoga и два эсминца УРО типа Arleigh Burke. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок.