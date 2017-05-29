Трамп заявил, что полностью доверяет своему советнику и зятю Кушнеру

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп полностью доверяет своему старшему советнику и зятю Джареду Кушнеру, которого обвиняют в ненадлежащих связях с представителями РФ. Американский лидер подчеркнул это в своем заявлении, которое распространила газета The New York Times.

"Джаред делает отличную работу для страны (США - прим. ТАСС), - заявил Трамп. - Я полностью доверяю ему. Его уважают буквально все, он работает над программами, которые сэкономят для нашей страны миллиарды долларов". "В дополнение к этому, что, пожалуй, является наиболее важным, он - очень хороший человек", - добавил президент США.

В пятницу газета The Washington Post сообщила о том, что Кушнер в конце прошлого года якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб.

Ряд конгрессменов потребовали в связи с этим от Кушнера объяснений, в том числе старший демократ в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, расследующем якобы имевшее место вмешательство РФ в президентские выборы в США, Адам Шифф. Адвокат советника президента Джейми Горелик ранее заявила, что Кушнер готов выступить перед членами Конгресса и рассказать им подробности своих встреч с представителями РФ.