Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

Международная панорама
29 мая, 8:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Таким образом, на данный момент по делу о теракте были задержаны 16 человек, двое из которых были отпущены без предъявления обвинений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании задержали еще одного человека, подозреваемого в причастности к организации теракта в Манчестере 22 мая. Об этом сообщила полиция графства Большой Манчестер на своей странице в Twitter.

"Этим утром офицеры полиции, занимающиеся расследованием атаки, совершенной на "Манчестер-Арене", задержали 23-летнего мужчину в Шорхэм-бай-Си (графство Сассекс) по подозрению в нарушениях закона о терроризме", - говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент по делу о теракте были задержаны 16 человек, двое из которых были отпущены без предъявления обвинений.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника, 22 мая, на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения. Согласно последним данным, 66 человек остаются в больницах, 23 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

Смотрите также

СМИ: часть членов группировки, стоящей за терактом в Манчестере, может быть на свободе

DM: ФБР предупреждало MI5 о том, что исполнитель теракта в Манчестере готовит атаку

Sky: друг исполнителя теракта сообщил о действиях радикальной группировки в Манчестере

Полиция установила место, где была собрана бомба для теракта в Манчестере

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 км
2
ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО
3
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
4
"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признал вину в получении взяток
5
Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала более 1 млрд рублей в прокате в РФ и СНГ
6
В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов
7
Военная авиация РФ обеспечит посадку "Союза МС-03" в Казахстане 2 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама