Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании задержали еще одного человека, подозреваемого в причастности к организации теракта в Манчестере 22 мая. Об этом сообщила полиция графства Большой Манчестер на своей странице в Twitter.

UPDATE: Man arrested in Shoreham by Sea in connection with Manchester Arena attack pic.twitter.com/bgxH38u63W — G M Police (@gmpolice) 29 May 2017

"Этим утром офицеры полиции, занимающиеся расследованием атаки, совершенной на "Манчестер-Арене", задержали 23-летнего мужчину в Шорхэм-бай-Си (графство Сассекс) по подозрению в нарушениях закона о терроризме", - говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент по делу о теракте были задержаны 16 человек, двое из которых были отпущены без предъявления обвинений.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника, 22 мая, на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения. Согласно последним данным, 66 человек остаются в больницах, 23 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.