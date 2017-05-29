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Грузия твердо решила стать членом НАТО

Международная панорама
29 мая, 9:03 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Премьер-министр страны Георгий Квирикашвили также отметил, что сотрудничество Грузии и НАТО в последние годы достигло высочайшего уровня

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ТБИЛИСИ, 29 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Грузия утвердилась в намерении стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, выступая на пленарном заседании сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО.

Он сказал, что "активное сотрудничество Грузии и НАТО в последние годы достигло высочайшего уровня". "Грузия твердо решила стать членом НАТО, мы активно продолжим процесс интеграции в альянс, продолжим реформы в этом направлении", - отметил премьер.

Сессия ПА НАТО началась в Тбилиси 26 мая. В работе сессии участвуют более 600 делегатов из 28 стран - членов НАТО, представители более 20 стран - партнеров альянса, заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер, председатель ПА НАТО Паоло Алли, генсек организации Дэвид Хоббс, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе. 26-28 мая прошли заседания комитетов ПА НАТО, сегодня на пленарном заседании сессии планируется принять декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.

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