СМИ: министр обороны Саудовской Аравии встретится с президентом РФ в Москве 30 мая

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Вопросы двустороннего сотрудничества, Сирию и Иран обсудит второй наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву 30 мая, утверждает телеканал Al Arabiya.

По сообщению телеканала, ожидается подписание ряда двусторонних договоренностей о сотрудничестве. По завершении визита в РФ саудовский принц направится в Баку.

Кремль официально не сообщал о том, что такая встреча планируется.