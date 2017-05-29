Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: министр обороны Саудовской Аравии встретится с президентом РФ в Москве 30 мая

Международная панорама
29 мая, 9:39 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

По сообщению телеканала Al Arabiya, ожидается подписание ряда двусторонних договоренностей о сотрудничестве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Вопросы двустороннего сотрудничества, Сирию и Иран обсудит второй наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву 30 мая, утверждает телеканал Al Arabiya.

По сообщению телеканала, ожидается подписание ряда двусторонних договоренностей о сотрудничестве. По завершении визита в РФ саудовский принц направится в Баку.

Кремль официально не сообщал о том, что такая встреча планируется.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
2
Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводка
3
ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО
4
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России
5
Чижов: итоги саммита G7 показали неактуальность возвращения формата "восьмерки"
6
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама