СМИ: министр обороны Саудовской Аравии встретится с президентом РФ в Москве 30 мая

Кудрин: власти должны быть более открыты для иностранных инвесторов в сфере приватизацииЭкономика и бизнес 29 мая, 10:39
Адвокаты Януковича просят суд обеспечить явку на заседание генпрокурора УкраиныМеждународная панорама 29 мая, 10:22
НМГ и Федор Бондарчук создают школу кино и телевидения "Индустрия"Общество 29 мая, 10:17
Чижов: итоги саммита G7 показали неактуальность возвращения формата "восьмерки"Политика 29 мая, 10:13
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о РоссииМеждународная панорама 29 мая, 10:09
Теннисист Кузнецов поднялся на 12 позиций в рейтинге ATPСпорт 29 мая, 10:08
Московские таксисты смогут с 5 июня подать заявки на городские субсидииМосква 29 мая, 10:07
Серебряный призер ОИ-2016 борец Гедуев из-за травмы пропустит чемпионат РоссииСпорт 29 мая, 9:57
Легкоатлетка Ласицкене перед следующим турниром в Польше проведет дома работу над ошибкамиСпорт 29 мая, 9:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Вопросы двустороннего сотрудничества, Сирию и Иран обсудит второй наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву 30 мая, утверждает телеканал Al Arabiya.
По сообщению телеканала, ожидается подписание ряда двусторонних договоренностей о сотрудничестве. По завершении визита в РФ саудовский принц направится в Баку.
Кремль официально не сообщал о том, что такая встреча планируется.