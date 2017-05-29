Минобороны Израиля сообщило об успешном испытании ракетного двигателя

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские военные осуществили тестовый запуск ракетной двигательной установки. Как сообщило министерство обороны Израиля на своей официальной странице в Twitter, испытание было проведено в центральной части еврейского государства.
"Ранее сегодня Израиль провел тестовый запуск ракетной двигательной установки в центральной части Израиля, - указали в vинобороны. - Испытание было заранее запланировано оборонным ведомством и было проведено в соответствии с планом". Никаких других подробностей о проведенном тестовом запуске или двигателе в ведомстве не привели.
A few moments ago, Israel conducted a test launch of a rocket propulsion system around central Israel.— Ministry of Defense (@Israel_MOD) 29 May 2017
The test was coordinated in advance by the defense establishment and was carried out as planned.— Ministry of Defense (@Israel_MOD) 29 May 2017
Электронная версия газеты "Едиот ахронот" сообщает, что речь идет о новом ракетном двигателе, который "может быть использован для запуска израильских стратегических ракет "земля-воздух" и "земля-земля". По данным издания, двигатель может предназначаться для ракет системы ПРО "Стрела", а также для ракетной системы "Иерихон", которая, по информации западных СМИ, способна нести ядерное оружие. "Учитывая успехи Израиля в области ракетных технологий, особенно систем, предназначенных для создания многоуровневой защиты, подобные испытания не являются чем- то необычным", - отмечает газета.