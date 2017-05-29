На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Руководство компании "Укрзализныця" ("Укржелдорога") в рамках закона о декоммунизации на Украине переименовало три станции Юго-Западной железной дороги.

"В рамках закона о декоммунизации новое название получили станции "Киев-Октябрьский", "Киев-Московский" в украинской столице и "Щорс" в Черниговской области. Они переименованы соответственно в "Грушки", "Киев-Демеевский" и "Сновск", - сообщила пресс-служба компании.

Старые названия исчезли из расписания движения пассажирских поездов в зданиях вокзалов, с интернет- сервисов продажи билетов и с сайта "Укрзализныци".

Украина объявила декоммунизацию в мае 2015 года, приняв соответствующие законы. Согласно решению парламента, в стране переименованы топографические объекты, названные в честь российских и советских государственных деятелей, а также снесены все памятники деятелям советского периода.

За два года действия законов в стране переименовали более 980 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину. В Министерстве культуры Украины ранее неоднократно заявляли о намерении создать Музей тоталитаризма, где будут храниться все демонтированные памятники.