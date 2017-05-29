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Посол США в РФ: Москва и Вашингтон становятся сильнее, когда понимают друг друга

Международная панорама
29 мая, 10:33 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 29, мая. /ТАСС

По словам Джона Теффта, взаимопонимание двух стран необходимо для решения глобальных проблем

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ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Взаимопонимание России и США необходимо в решении глобальных задач. Об этом заявил журналистам посол США в РФ Джон Теффт на полях форума "Диалог Форт-Росс".

"Ясно одно - мы становимся сильнее, когда понимаем друг друга и видим не только разногласия, но и то, что нас объединяет, - уверен посол. - Когда мировая экономика развивается невиданными темпами, в решении глобальных задач ставки как никогда высоки, такое сотрудничество и понимание приобретают особое значение".

Дипломат поблагодарил организаторов форума, выразив уверенность, что партнерство музеев и такие дискуссии между людьми "позволяют наводить мосты между российским и американским народами".

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"За свою 45-летнюю карьеру дипломата в области отношений с СССР и Россией, я имел возможность видеть, как культурные обмены служат более широким целям, облегчая взаимопонимание, устанавливая доверие между людьми, - сказал он. - Но в целом я бы охарактеризовал российско-американские отношения как почти постоянное балансирование между сотрудничеством и соперничеством".

"За долгие годы между нами возникали культурные связи, блистательно подтверждаемые примером Форта-Росс", - подчеркнул Теффт. Он также напомнил, что в его резеденции Спасо-хаус регулярно проходят концерты, на которых российские и американские музыканты выступают вместе. "Такие мероприятия как этот форум и как такие концерты незаменимы для выявления наших общих ценностей", - уверен посол США.

Форум "Диалог Форт-Росс" в этом году впервые проходит на территории России, в Пскове и Изборске, 29-30 мая. В конференции принимают участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол США в России Джон Теффт, президент "Общества по сохранению Форт-Росса" Сара Свидлер, руководство Псковской области и других регионов страны, руководители компаний "Транснефть", "Шеврон Нефтегаз Инк" и "Совкомфлот", видные международные эксперты и представители СМИ.

В первый день форума дискуссии будут посвящены вопросам сохранения культурных связей двух стран, на второй день участники обсудят потенциал взаимодействия двух государств в области энергетики и политические вопросы.

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