Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выборы президента в Киргизии состоятся 15 октября

Международная панорама
29 мая, 10:33 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Нынешний глава государства Алмазбек Атамбаев не может принимать в них участие, поскольку один и тот же человек не имеет права дважды занимать должность президента

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 29 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Выборы президента Киргизии состоятся через четыре с половиной месяца - 15 октября. Об этом заявил  глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев во время выступления по случаю 25-летия создания вооруженных сил страны.

"Выборы президента состоятся 15 октября (нынешнего года)", - отметил он.

Главным своим успехом во время работы президентом Атамбаев считает достижение "стабильности и спокойствия" в государстве. "За несколько последних лет был заложен фундамент проектов, которые станут успешными в будущем", - заверил он.

17 мая депутаты парламента Киргизии поддержали во втором чтении предложенные поправки в закон "О выборах президента", согласно которым выборы главы государства в этом году должны состояться 15 октября. Окончательного голосования по этому вопросу еще не было, но большинство депутатов уже заявили о готовности поддержать эту инициативу. Ранее выборы планировалось провести 19 ноября.

Нынешний глава государства Атамбаев не может принимать в них участие, поскольку один и тот же человек не имеет права дважды занимать должность президента.

Ряд известных политиков уже объявили о намерении выставить свои кандидатуры на выборах. Среди них действующий глава правительства Сооронбай Жээнбеков, бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Темир Сариев, а также лидер парламентской фракции Бакыт Торобаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
2
Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводка
3
ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО
4
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России
5
Чижов: итоги саммита G7 показали неактуальность возвращения формата "восьмерки"
6
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама