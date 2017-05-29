Выборы президента в Киргизии состоятся 15 октября

БИШКЕК, 29 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Выборы президента Киргизии состоятся через четыре с половиной месяца - 15 октября. Об этом заявил глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев во время выступления по случаю 25-летия создания вооруженных сил страны.

"Выборы президента состоятся 15 октября (нынешнего года)", - отметил он.

Главным своим успехом во время работы президентом Атамбаев считает достижение "стабильности и спокойствия" в государстве. "За несколько последних лет был заложен фундамент проектов, которые станут успешными в будущем", - заверил он.

17 мая депутаты парламента Киргизии поддержали во втором чтении предложенные поправки в закон "О выборах президента", согласно которым выборы главы государства в этом году должны состояться 15 октября. Окончательного голосования по этому вопросу еще не было, но большинство депутатов уже заявили о готовности поддержать эту инициативу. Ранее выборы планировалось провести 19 ноября.

Нынешний глава государства Атамбаев не может принимать в них участие, поскольку один и тот же человек не имеет права дважды занимать должность президента.

Ряд известных политиков уже объявили о намерении выставить свои кандидатуры на выборах. Среди них действующий глава правительства Сооронбай Жээнбеков, бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Темир Сариев, а также лидер парламентской фракции Бакыт Торобаев.