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В Латвии призвали к уголовному преследованию депутата за высказывания против русских

Международная панорама
29 мая, 10:43 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

В НКО "Русское общество в Латвии" подчеркнули, что в генпрокуратуре должны отреагировать на обращение по поводу слов депутат Сейма Эдвинса Шноре в 30-дневный срок

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РИГА, 29 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Депутат Сейма (парламента Латвии) Эдвинс Шноре должен понести уголовную ответственность за свое высказывание в адрес русскоязычного населения республики. Об этом корреспонденту ТАСС заявила председатель правления НКО "Русское общество в Латвии" Татьяна Фаворова.

"Это уголовное преступление, а не просто какая-то болтовня. Такое необходимо наказывать по уголовному кодексу", - сказала она.

По словам Фаворовой, в пятницу 26 мая она наряду с руководителями еще трех местных общественных организаций обратилась в генеральную прокуратуру страны с просьбой оценить выступление Шноре.

"Поначалу мы думали, нужно ли реагировать на это вообще или нет. Но в итоге решили, что это уже предел. Он же официальное лицо, депутат сейма!" - говорит она. По ее словам, прокуратура по закону должна отреагировать на обращение в 30-дневный срок.

Ранее депутат от национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" Эдвинс Шноре опубликовал статью в газете Nacionalas zinas, где написал, что русские жители не покидают Латвию добровольно. "Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь. Приезжие, как и местные русскоговорящие, которые во времена СССР порочили, ругали и клеветали на Латвию, до сих пор обратно из Латвии не уезжают", - сказано в тексте.

Фаворова убеждена, что выступление Шноре связано с предвыборной ситуацией в Латвии, где 3 июня пройдут выборы в органы местного самоуправления. "Националистические партии мобилизовались, чтобы сменить (мэра Риги) Ушакова", - говорит она.

Национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" наряду с партией "Единство", в также Союзом зеленых и крестьян составляют правящую коалицию Латвии.

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