Польские власти поручили регионам собрать информацию о проживающих в стране иностранцах

ВАРШАВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польское руководство собирает информацию об иностранцах, проживающих в республике. Об этом стало известно после того, как СМИ опубликовали письмо главы Западнопоморского воеводства, который от имени министерства национальной обороны поручил местным властям собрать информацию "о лицах другой национальности, располагающих польским гражданством, иным гражданством или разрешением на пребывание на территории Польши".

"Это естественно. Государство должно располагать информацией об иностранцах, находящихся на территории Польши. Принимая во внимание текущую ситуацию в ЕС, связанную с террористической угрозой, такие данные должны быть доступны властям региона и самоуправлениям", - пояснил в утренней программе телеканала TVN24 заместитель министра обороны Михал Дворчик.

По его словам, "информация о национальности граждан - это никакое не табу". "Мы проверяем ее во время каждой переписи населения", - сказал замминистра, напомнив, что "исполнителями терактов в последние годы были либо те, кто приехал на волне нелегальной миграции, либо живущие в Европе не в первом поколении".

Против сбора данных о национальности жителей Польши выступила польская оппозиция. Как считает депутат крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Славомир Нитрас, это создаст в сознании людей опасную аналогию "угроза - чужой". "Почти полмиллиона поляков заявляют, что принадлежат к другой национальности", - напомнил он.