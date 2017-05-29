Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Польские власти поручили регионам собрать информацию о проживающих в стране иностранцах

Международная панорама
29 мая, 10:56 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Против сбора данных о национальности жителей Польши выступила польская оппозиция

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польское руководство собирает информацию об иностранцах, проживающих в республике. Об этом стало известно после того, как СМИ опубликовали письмо главы Западнопоморского воеводства, который от имени министерства национальной обороны поручил местным властям собрать информацию "о лицах другой национальности, располагающих польским гражданством, иным гражданством или разрешением на пребывание на территории Польши".

"Это естественно. Государство должно располагать информацией об иностранцах, находящихся на территории Польши. Принимая во внимание текущую ситуацию в ЕС, связанную с террористической угрозой, такие данные должны быть доступны властям региона и самоуправлениям", - пояснил  в утренней программе телеканала TVN24 заместитель министра обороны Михал Дворчик.

По его словам, "информация о национальности граждан - это никакое не табу". "Мы проверяем ее во время каждой переписи населения", - сказал замминистра, напомнив, что "исполнителями терактов в последние годы были либо те, кто приехал на волне нелегальной миграции, либо живущие в Европе не в первом поколении".

Против сбора данных о национальности жителей Польши выступила польская оппозиция. Как считает депутат крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Славомир Нитрас, это создаст в сознании людей опасную аналогию "угроза - чужой". "Почти полмиллиона поляков заявляют, что принадлежат к другой национальности", - напомнил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
2
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
3
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
4
Суд изъял у владельца напавшую на подростка в Саратовской области львицу
5
Дерипаска заявил, что не просил гарантий иммунитета в обмен на показания в Конгрессе США
6
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России
7
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама