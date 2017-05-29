В НАТО не желают провоцировать конфликт с Россией

ТБИЛИСИ, 29 мая. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. НАТО не желает провоцировать конфликт с Россией, об этом заявила заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер, выступая здесь на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Она сказала, что "НАТО ищет подходы и методы по проведению содержательного диалога с Россией". "Конечно, НАТО не желает провоцировать конфликт с Россией, но желает развернуть эту страну к миру и не оставлять будущим поколениям сложную политическую ситуацию в мире и регионе", - отметила заместитель генсека НАТО.