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В НАТО не желают провоцировать конфликт с Россией

Международная панорама
29 мая, 11:03 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла

Заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер отметила, что НАТО ищет подходы и методы по проведению содержательного диалога с Россией

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ТБИЛИСИ, 29 мая. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. НАТО не желает провоцировать конфликт с Россией, об этом заявила заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер, выступая здесь на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Она сказала, что "НАТО ищет подходы и методы по проведению содержательного диалога с Россией". "Конечно, НАТО не желает провоцировать конфликт с Россией, но желает развернуть эту страну к миру и не оставлять будущим поколениям сложную политическую ситуацию в мире и регионе", - отметила заместитель генсека НАТО.

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