Жители Кишинева собрали 65 тыс. подписей, необходимых для референдума об отставке мэра

КИШИНЕВ, 29 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Жители Кишинева всего за две с половиной недели собрали 65 тыс. подписей, необходимых для проведения референдума об отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ. Сам градоначальник на прошлой неделе был задержан по подозрению в причастности к громкому коррупционному скандалу, связанному с организацией в столице платных парковок.

"Всего за 18 дней собрано 65,8 тыс. подписей, что почти на полторы тысячи больше чем необходимо", - сообщил журналистам один из инициаторов плебисцита, председатель фракции Партии социалистов (ПСРМ) в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан. Он напомнил, что для сбора необходимых 64 тыс. подписей закон отводит два месяца и поблагодарил кишиневцев за такую активную поддержку.

Первым подпись за референдум против Киртоакэ поставил президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он назвал "хорошей новостью" задержание мэра. "Надеюсь, осенью у нас пройдут досрочные выборы, по меньшей мере в Кишиневе. Город нужно как можно скорее спасать от деградации", - отметил глава государства.

Столица в разрухе

Деятельность Киртоакэ неоднократно подвергалась критике, его освистывали во время публичных выступлений, когда он пытался представить отчет о руководстве столицей. В апреле муниципальные советники удостоили его звания "Бездельник и вредитель года" за плохую организацию работ по ликвидации последствий снежного циклона, обрушившегося на Молдавию. Символический приз - резиновые сапоги, пилу и рукавицы - ему вручили депутаты муниципального совета на заседании оперативных служб мэрии. Ранее народные избранники также удостоили его звания "Грязнуля года", вручив другую символическую награду - наполненный грязью кубок.

Сам градоначальник жаловался на городские проблемы, на отсутствие денег в бюджете и генерального плана развития столицы, который мэрия не может разработать уже 25 лет, а также на коррупцию в мэрии. В последнее время в ней разразилась серия коррупционных скандалов, во время которых по подозрению в коррупции были арестованы вице-мэр Нистор Грозаву и глава городского управления транспорта Игорь Гамрецкий. Осенью прошлого года был взят с поличным при получении взяток другой заместитель Киртоакэ - Владимир Котец.

Молдавские СМИ также публиковали фотографии построенных чиновниками мэрии особняков, стоимость которых в сотни раз превышает размер их заработной платы. На прошлой неделе прокуроры нагрянули с обыском в кабинет и в дом к мэру, который после задержания был помещен под домашний арест.

В одной связке

В 2014 году Киртоакэ оказался в центре скандала, когда безуспешно пытался запретить празднование Дня Победы на центральной площади Кишинева. Либеральная партия, вице- председателем которой он является, поддерживает идею вступления Молдавии в НАТО, ее объединения с Румынией, а также обвиняет Россию в "оккупации Молдавии". Она входила в правящую коалицию проевропейских партий, которую сформировала Демократическая партия.

Хотя многие члены коалиции не разделяют взглядов либералов, они вынуждены с ними мириться из опасений развала правящего альянса, который приведет к роспуску парламента и досрочным выборам. Однако после задержания мэра лидер либералов Михай Гимпу, который является дядей Киртоакэ, заявил о выходе из правящей коалиции.