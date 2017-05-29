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Проди: G7 без России и Китая не играет ведущую роль в мире

Международная панорама
29 мая, 12:01 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По мнению экс-премьера Италии и экс-главы Еврокомиссии, "при отсутствии Китая, России, нехватки общей глобальной координации все осложняется"

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РИМ, 29 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Группа семи не может сохранять ведущую роль в нынешней ситуации в мире при отсутствии общей глобальной координации, без участия России и Китая и при ослабленных позициях ООН. Такое мнение высказал в опубликованном в газете "Мессаджеро" интервью бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди, анализируя результаты саммита, прошедшего в Таормине.

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"Глобальные изменения привели к мутации этих встреч (G7). При отсутствии Китая, России, нехватки общей глобальной координации все осложняется. Все это еще совпадает с этапом слабости ООН и всех органов, которые претендуют на руководство мировыми процессами. Мир крайне фрагментирован, и в этой ситуации "семерка" не может быть мотором", - сказал Проди.

"На протяжении лет мы говорили, что "семерка" или "восьмерка", а я участвовал в 10 саммитах, не столько предлагает решения, сколько является площадкой для диалога. Сегодня новость в том, что и эта задача не выполнена", - добавил политик.

По его мнению, все принятые схемы разбил президент США Дональд Трамп, который продемонстрировал "полную последовательность со своей избирательной кампанией".

Проди также считает, что проблема не в том, что Европа, представленная на саммите (Италия, Германия, Франция и Великобритания) была раздроблена, а в том, что она "не была на первом плане". Экс-премьер полагает, что именно этот саммит должен подтолкнуть Европу больше заняться собственной политикой. "Трамп по крайней мере мне дает повод для оптимизма. Не желая того, он заставляет проснуться европейский патриотизм", - заключил политик.

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