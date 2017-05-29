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Теффт подтвердил, что Хантсман может сменить его на посту посла США в РФ

Международная панорама
29 мая, 11:59 UTC+3 ПСКОВ 29, мая. /ТАСС

Срок полномочий Джона Теффта истекает осенью

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Материал из 1 страницы
Посол США в РФ Джон Теффт

Посол США в РФ Джон Теффт

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Срок полномочий посла США в РФ Джона Теффта истекает осенью, на этом посту его может сменить экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман. Об этом Теффт сообщил сегодня журналистам на полях форума "Диалог Форт-Росс".

"Мы ждем Хантсмана", - подтвердил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом дипломат пояснил, что пока не знает, когда именно произойдет смена посла. "Но срок моих полномочий был рассчитан на три года, я обещал, что буду служить своей стране три года, и я буду, - сказал Теффт. - Этот срок истекает осенью".

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