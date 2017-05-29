Теффт подтвердил, что Хантсман может сменить его на посту посла США в РФ

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ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Срок полномочий посла США в РФ Джона Теффта истекает осенью, на этом посту его может сменить экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман. Об этом Теффт сообщил сегодня журналистам на полях форума "Диалог Форт-Росс".
"Мы ждем Хантсмана", - подтвердил он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом дипломат пояснил, что пока не знает, когда именно произойдет смена посла. "Но срок моих полномочий был рассчитан на три года, я обещал, что буду служить своей стране три года, и я буду, - сказал Теффт. - Этот срок истекает осенью".