В Берлине обыскали квартиру полицейского в рамках расследования дела террориста Амри

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БЕРЛИН, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Правоохранительные органы Германии провели обыск в квартире берлинского полицейского, которого власти подозревают в сокрытии данных при расследовании теракта на рождественском рынке в немецкой столице. Об этом сообщает DPA со ссылкой на ведомство криминальной полиции Берлина.
В ходе проведенного в ночь на понедельник следственного мероприятия были изъяты телефоны и носители информации. Еще несколько сотрудников полиции проходят по делу как свидетели.
Ранее представитель сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель заявлял, что в ходе расследования теракта, совершенного тунисцем Анисом Амри в декабре прошлого года, были замечены нестыковки в нумерации протоколов, поскольку, вероятно, в правоохранительных органах пытались задним числом, то есть уже после теракта, изменить дату одного из документов, который был составлен после первого задержания Амри. Он также сообщал, что инициировал проверку в отношении неустановленных лиц по подозрению в уклонении от исполнения наказания.
Вечером 19 декабря 2016 года в столице ФРГ тягач с прицепом, которым управлял Амри, на полной скорости въехал в толпу людей на территории рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.