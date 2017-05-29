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В Берлине обыскали квартиру полицейского в рамках расследования дела террориста Амри

Международная панорама
29 мая, 12:29 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков

Власти подозревают полицейского в сокрытии данных при расследовании теракта на рождественской ярмарке в декабре прошлого года

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БЕРЛИН, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Правоохранительные органы Германии провели обыск в квартире берлинского полицейского, которого власти подозревают в сокрытии данных при расследовании теракта на рождественском рынке в немецкой столице. Об этом сообщает DPA со ссылкой на ведомство криминальной полиции Берлина.

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В ходе проведенного в ночь на понедельник следственного мероприятия были изъяты телефоны и носители информации. Еще несколько сотрудников полиции проходят по делу как свидетели.

Ранее представитель сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель заявлял, что в ходе расследования теракта, совершенного тунисцем Анисом Амри в декабре прошлого года, были замечены нестыковки в нумерации протоколов, поскольку, вероятно, в правоохранительных органах пытались задним числом, то есть уже после теракта, изменить дату одного из документов, который был составлен после первого задержания Амри. Он также сообщал, что инициировал проверку в отношении неустановленных лиц по подозрению в уклонении от исполнения наказания.

Вечером 19 декабря 2016 года в столице ФРГ тягач с прицепом, которым управлял Амри, на полной скорости въехал в толпу людей на территории рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

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Темы
Борьба с "Исламским государством" Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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