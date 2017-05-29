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Евросоюз продлил санкции против Сирии

Международная панорама
29 мая, 12:24 дата обновления: 29 мая, 12:40 UTC+3

Санкционный режим будет действовать до 1 июня 2018 года

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© REUTERS/Yves Herman

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии на один год. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет 29 мая 2017 года продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2018 года", - отмечается в заявлении.

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Кроме того, Совет сообщил, что в черный список добавлены три министра из правительства Сирии.

В документе говорится, что решение о санкциях соответствует стратегии ЕС по Сирии. "В ней установлено, что Евросоюз сохранит свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников до тех пор, пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения", - подчеркивается в заявлении Совета ЕС.

Санкции ЕС против Сирии - это один из самых значительных санкционных пакетов, когда-либо вводившихся Евросоюзом. Они внедрялись поэтапно с 2012 года и на сегодня включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского Центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций. Помимо этого 239 физических и 67 юридических лиц в Сирии включены в черный список ЕС. 

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