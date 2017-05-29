Президент Сербии наградил посла РФ орденом Сербского знамени

БЕЛГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Томислав Николич наградил посла РФ в республике Александра Чепурина орденом Сербского знамени II степени. Церемония вручения прошла в Президентском дворце Сербии, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"За вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества между Республикой Сербией и Российской Федерацией награждается посол России Александр Чепурин орденом Сербского знамени II степени", - говорится в указе Николича.

"Для меня огромная честь принять эту награду из рук Томислава Николича, который столько сделал для сербского народа и русско-сербских отношений. Вашу награду, господин президент, я расцениваю как аванс и надеюсь, что мы еще многое сделаем вместе", - заявил Чепурин.

Помимо российского посла, высокой награды также удостоились послы Азербайджана и Белоруссии.

Орден Сербского знамени учрежден в 2009 году, он вручается за особые заслуги в развитии международных отношений между Сербией и другими странами или международными организациями, а также за выдающийся вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и другими странами. Ранее такой награды был удостоен министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также постпред РФ при ООН Виталий Чуркин (посмертно).