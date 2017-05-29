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МИД ФРГ подтвердил встречу "нормандской четверки" на уровне замглав МИД

Международная панорама
29 мая, 12:59 UTC+3

Встреча пройдет в Берлине 30 мая

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БЕРЛИН, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Берлин 30 мая проведет встречу "нормандской четверки" на уровне заместителей министров иностранных дел Германии, России, Украины и Франции. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

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По его словам, в консультациях, целью которых является продвижение минских договоренностей, примет участие и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик.

"Мы продолжаем интенсивное сотрудничество в "нормандском формате" для урегулирования конфликта на востоке Украины, поэтому пригласили завтра в Берлин заместителей министров иностранных дел," - сказал Шефер. По его словам, "речь пойдет о том, чтобы обсудить ситуацию на местах с акцентом на прекращении огня и выполнении минских договоренностей".

Он уточнил, что немецкое внешнеполитическое ведомство будет представлено на уровне госсекретаря Маркуса Эдерера, с российской стороны в консультациях примет участие замглавы МИД Григорий Карасин.

"Мы исходим из того, что переговоры будут интенсивным", - заключил представитель МИД ФРГ.

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