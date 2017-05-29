Фийон явился к судьям, ведущим дело в отношении его и супруги

ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон 29 мая стал участником встречи с судьями, ведущими в отношении его самого и его супруги Пенелопы дело о хищении государственных средств. Об этом сообщило агентство AFP.

На данный момент не сообщается, давал ли Фийон какие-либо показания. Он находился в здании прокуратуры в течение 1 часа 45 минут. Это уже вторая явка бывшего премьера и экс-кандидата в президенты Франции в прокуратуру, ведущую расследование дел о финансовых преступлениях. В марте он был вызван судьями-следователями, которые предъявили ему обвинения.

Скандал возник после того, как в конце января этого года Фийон оказался на прицеле французских СМИ после серии публикаций в газете Le Canard Enchaine. Издание утверждало, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы". Всего Пенелопе было выплачено около полумиллиона евро.

Менее чем через сутки после публикации в газете прокуратура Франции начала предварительное расследование по статье "создание фиктивного рабочего места". Сам Фийон при этом никогда не отрицал, что его жена работала вместе с ним. 14 марта ему было предъявлено обвинение в растрате путем создания фиктивного рабочего места для своей супруги.