Фийон явился к судьям, ведущим дело в отношении его и супруги

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ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон 29 мая стал участником встречи с судьями, ведущими в отношении его самого и его супруги Пенелопы дело о хищении государственных средств. Об этом сообщило агентство AFP.
На данный момент не сообщается, давал ли Фийон какие-либо показания. Он находился в здании прокуратуры в течение 1 часа 45 минут. Это уже вторая явка бывшего премьера и экс-кандидата в президенты Франции в прокуратуру, ведущую расследование дел о финансовых преступлениях. В марте он был вызван судьями-следователями, которые предъявили ему обвинения.
Скандал возник после того, как в конце января этого года Фийон оказался на прицеле французских СМИ после серии публикаций в газете Le Canard Enchaine. Издание утверждало, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы". Всего Пенелопе было выплачено около полумиллиона евро.
Менее чем через сутки после публикации в газете прокуратура Франции начала предварительное расследование по статье "создание фиктивного рабочего места". Сам Фийон при этом никогда не отрицал, что его жена работала вместе с ним. 14 марта ему было предъявлено обвинение в растрате путем создания фиктивного рабочего места для своей супруги.