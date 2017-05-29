Суд Закарпатья отпустил четырех радикалов, обвиняемых по делу о перестрелке в Мукачёве

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КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Суд в Закарпатской области освободил из-под стражи четверых бойцов "Правого сектора" (запрещенной в России экстремистской организации), которые устроили перестрелку в Мукачёве летом 2015 года.
Как сообщили в самой организации, "суд передал обвиняемых на поруки мэра одного из городов Львовской области Владимира Москаля и внефракционного депутата Рады Михаила Головко" притом, что сторона обвинения просила оставить их под стражей.
11 июля 2015 года в Мукачёве около 20 представителей добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" совершили нападение на кафе в спортивном клубе, принадлежащем местному депутату Михаилу Ланьо. Затем экстремисты обстреляли из автоматов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов прибывших на место происшествия сотрудников милиции, уничтожили несколько служебных машин, а также подожгли пост ГАИ и автозаправочную станцию. В результате погибли три человека, еще 10 были ранены.
Произошедшее было квалифицировано как теракт. Позднее Генпрокуратура Украины заявила, что установила личности 12 человек, участвовавших в конфликте, четверых из них удалось задержать.
18 сентября 2015 года временная следственная комиссия отчиталась перед парламентом о расследовании событий в Мукачёве. В докладе говорилось, что конфликт в значительной мере был спровоцирован действиями местного руководства МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).