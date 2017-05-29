Дачич расценивает свои шансы стать премьером Сербии как маловероятные

БЕЛГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич считает маловероятным свое назначение новым главой кабинета министров. Об этом он заявил журналистам.

"Здесь важна не персоналия, важна приверженность общим целям и приверженность исполнению своих обязанностей наилучшим образом", - сказал Дачич, добавив, что расценивает свои шансы стать премьером "как маловероятные, это только у букмекеров выглядит привлекательно". В то же время Дачич напомнил, что он формально возглавит кабинет министров до назначения нового премьера. "По закону первый вице-премьер замещает премьера в исполнении обязанностей. Надеюсь, это будет короткий период, и новое правительство будет выбрано быстро", - заявил Дачич.

Ранее действующий премьер и избранный президент Александр Вучич заявил, что имя нового главы правительства Сербии станет известно 11-13 июня, а формирование кабинета министров должно быть завершено к 23 июня, когда состоится инаугурация президента. В то же время Вучич отметил, что рассматривает несколько кандидатур на пост главы правительства и, по его мнению, любой из них подвергнется критике общественности.

Кого выберет Вучич, пока неясно, поэтому ведущие сербские издания стали обращать внимание на сообщения букмекеров. По мнению последних, основным кандидатом на пост нового главы кабинета является министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Министр финансов Душан Вуйович, недавний фаворит, идет теперь вторым. Третье место занимает экс-министр юстиции Никола Селякович, на четвертом - министр госуправления и местного самоуправления Ана Брнабич.

В понедельник Вучич провел последнее заседание в качестве председателя правительства, однако суть интриги так и не раскрыл. Журналистам премьер заявил, что "еще не выбрал кандидатуру нового премьера", однако рассказал, что на прощание он подарил министрам книги, "каждая из которых имеет значение". В итоге министр Ивица Дачич получил в подарок книгу о сербских правителях, а Ана Брнабич - о министре финансов и премьере Королевства Югославия Милане Стоядиновиче.