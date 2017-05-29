Контрразведка ФРГ: левые экстремисты мобилизуют силы к саммиту G 20 в Гамбурге

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БЕРЛИН, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Немецкие спецслужбы считают, что антиглобалисты и левые экстремисты усиленно готовятся к проведению протестных акций во время саммита "Большой двадцатки", который пройдет в начале июля. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине руководитель Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (БФФ) Ханс-Георг Масен.
"Что касается саммита "двадцатки", мы видим очень сильную мобилизацию левого экстремизма", - сказал он. "Мы очень внимательно смотрим за тем, что обсуждается в сообществе, какие приготовления осуществляются", - добавил глава германской контрразведки.
В то же время Масен рассчитает, что правоохранительные органы смогут противостоять массовым акциям антиглобалистов и левых радикалов. "Я исхожу из того, что полиция хорошо подготовилась к саммиту в Гамбурге", - заметил он.
Встреча глав государств и правительств стран "Большой двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля. Свободный ганзейский город на севере Германии традиционно считается одним из оплотов левых радикалов в Германии.
В декабре прошлого года председательствовавшая в ОБСЕ Германия решила в Гамбурге провести встречу министров иностранных дел, которую многие наблюдатели называли репетицией предстоящего саммита "двадцатки. Тогда серьезных столкновений удалось избежать, а порядок в городе обеспечивало более 10 тыс. полицейских со всей страны.