Трамп заявил, что запуск ракеты в КНДР свидетельствует о неуважении к Китаю

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР, произведя очередной запуск ракеты, продемонстрировала неуважение к Китаю. Соответствующее сообщение глава американской администрации разместил на своей странице в Twitter.

"Северная Корея продемонстрировала огромное неуважение к своему соседу, Китаю, запустив еще одну баллистическую ракету", - написал Трамп. "Но Китай старается изо всех сил!" - добавил президент США.

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 May 2017

Как сообщило ранее министерство обороны Японии, КНДР запустила ракету малой дальности серии Scud. Она пролетела примерно 450 км и упала в пределах японской исключительной экономической зоны. Токио по дипломатическим каналам заявил Пхеньяну протест, назвав ракетный запуск прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН.