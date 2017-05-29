СМИ: боевики ИГ произвели обстрел в провинции Хомс, четыре человека погибли

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое получили ранения при обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) кварталов города Эль-Мухаррам, расположенного в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA.
По его информации, среди жертв числится один ребенок.
Ранее стало известно об обстреле экстремистами ИГ квартала Эль-Кусур в городе Дейр-эз-Зор. Жертвой атаки стала женщина, пострадали еще четыре человека.