СМИ: боевики ИГ произвели обстрел в провинции Хомс, четыре человека погибли

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое получили ранения при обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) кварталов города Эль-Мухаррам, расположенного в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, среди жертв числится один ребенок.

Ранее стало известно об обстреле экстремистами ИГ квартала Эль-Кусур в городе Дейр-эз-Зор. Жертвой атаки стала женщина, пострадали еще четыре человека.