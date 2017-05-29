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На нефтепроводе к северо-западу от иракского Киркука прогремел взрыв

Международная панорама
29 мая, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Инцидент произошел на месторождении Бай-Хасан

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Взрыв прогремел  на нефтепроводе к северо-западу от города Киркук (Иракский Курдистан). Об этом сообщил телеканал As Sumaria.

По его информации, инцидент произошел на месторождении Бай-Хасан. Другие подробности пока не приводятся.

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