На нефтепроводе к северо-западу от иракского Киркука прогремел взрыв

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Взрыв прогремел на нефтепроводе к северо-западу от города Киркук (Иракский Курдистан). Об этом сообщил телеканал As Sumaria.

По его информации, инцидент произошел на месторождении Бай-Хасан. Другие подробности пока не приводятся.