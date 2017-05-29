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Президент и парламент Молдавии подтвердили единую позицию по непризнанному Приднестровью

Международная панорама
29 мая, 16:05 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Молдавские власти сообщили о готовности к компромиссам на переговорах с Тирасполем

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КИШИНЕВ, 29 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон и представляющие правящую Демократическую партию страны председатель парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип подтвердили единую позицию по приднестровской проблеме. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении политиков после встречи с представителями ОБСЕ, России и Украины в Кишиневе, которые являются посредниками на переговорах в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

В этом заявлении молдавские власти сообщили о готовности к компромиссам на переговорах с Тирасполем. "Была подтверждена консолидированная позиция молдавских властей о необходимости поиска компромисса в наиболее актуальных вопросах переговорной повестки, сформулированных в подписанном в Берлине протоколе, а также в ходе двустороннего диалога между Кишиневом и Тирасполем", - говорится в заявлении.

Отношения непризнанного Приднестровья и Молдавии обострились, когда Кишинев озвучил планы установить контроль над приднестровским участком границы с Украиной. В Тирасполе считают, что, контролируя внешнеторговые операции, Молдавия сможет оказывать давление на непризнанную республику. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский предупредил, что появление молдавских силовиков на восточных границах, где нет российских миротворцев, может спровоцировать столкновения и призвал к срочному созыву нового заседания в формате "пять плюс два".

Обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности выразил МИД РФ, который заявил о затянувшейся паузе в переговорах и поддержал необходимость скорейшей встречи. Однако посетивший Молдавию и Приднестровье спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм считает, что сначала они должны достичь договоренностей на двустороннем уровне, которые можно будет оформить в соглашения на переговорах в расширенном формате.

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