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Иракские шиитские формирования достигли района Умм-Джрейс на границе с Сирией

Международная панорама
29 мая, 16:27 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Планируется, что шиитские бойцы начнут зачистку сирийско-иракской границы вплоть до населенного пункта Эль-Каим

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БЕЙРУТ, 29 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Иракские проправительственные формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" достигли селения Умм-Джрейс на границе с Сирией. Об этом сообщил командир одного из подразделений шиитских ополченцев Хади аль-Амири.

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По его словам, во вторник шиитские бойцы начнут зачистку сирийско-иракской границы вплоть до населенного пункта Эль-Каим.

На прошлой неделе "Аль-Хашд аш-Шааби" освободили населенные пункты Кайраван и Эль-Кахтания на пути к границе. По сведениям газеты "Аль-Ахбар", наступление иракских шиитских формирований идет в координации с правительственными силами в соседней Сирии, которые находятся сейчас на одном из участков фронта в 60 км от границы с Ираком.

18 мая президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск и Багдад усилят взаимодействие в борьбе против террористических группировок в районе общей границы. По его словам, "любой успех, достигнутый сирийскими или иракскими войсками в войне против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) является важным шагом на пути восстановления безопасности и стабильности в регионе".

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