Fox: Трамп может провести масштабные кадровые перестановки в Белом доме

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения масштабных кадровых перестановок в Белом доме, в числе которых - возвращение на работу бывшего менеджера его предвыборной кампании Кори Левандовски. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

По данным его источников, Трамп уже обсуждал такую возможность с Левандовски до того, как отправился в свою первую заграничную поездку в этом месяце. Левандовски ушел с поста менеджера избирательной кампании республиканца в июне 2016 года. Газета The New York Times утверждала, что причиной этого стало то, что у Левандовски были слишком плохие отношения со многими представителями американских СМИ.

Кроме того, как отмечается в публикации, Трамп может вновь взять на работу бывшего первого заместителя менеджера своей предвыборной кампании Дэвида Босси. Американский лидер уже переговорил на эту тему и с ним.

Как отмечает телеканал, Трамп полагает, что его действующие помощники с трудом справляются с нападками демократов, касающимися приписываемых республиканцу и его окружению связей с РФ. По мнению американского лидера и руководителей его администрации, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

На прошлой неделе фигурантом этого скандала стал советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Газета The Washington Post сообщила о том, что он в конце прошлого года якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. После этого демократы предложили лишить Кушнера допуска к информации, представляющей государственную тайну.